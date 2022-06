El Fenerbahce de Turquía tiene ya un nuevo entrenador, se trata de Jorge Jesús el portugués varias veces campeón en Benfica y Sporting y luego multicampeón con el Flamengo de Brasil. Su llegada traería dos movimientos que involucran a ecuatorianos.

+ Garcés y Mastriani dejarían BSC por estos clubes

+ BSC y Delfín cambiarían estos jugadores

+ No gustará a los hinchas: Esto recibirá BSC por Castillo

Parecía segura su salida sin embargo será el nuevo entrenador quien decida si sale o no el extremo Enner Valencia, quien pese a los pocos minutos en el final terminó como el segundo máximo goleador de su club esta temporada, con 13 goles y 6 asistencias. Se espera que antes de la apertura de la ventana de transferencias el DT decida si sale o no el ex Pachuca.

En caso de que salga, desde Turquía este jueves reportan que el DT ya piensa en varios jugadores para reemplazar esa posición y en la lista figura otro 'tricolor'. Gonzalo Plata es uno de los elementos que podría llegar al grande de Turquía, cabe mencionar que son hasta 15 otros los también opcionados.

Gonzalo Plata se encuentra a la espera de su futuro mientras el Valladolid negocia su traspaso definitivo por 10 millones de euros del Sporting de Lisboa, esto mientras clubes como el Flamengo de Brasil y el Leeds United de Inglaterra pujando.