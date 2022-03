Carlos Gruezo no tiene minutos en el FC Augsburgo y cambiará de club para llegar con continuidad al Mundial.

El buen rendimiento que tiene Carlos Gruezo en la Selección Ecuatoriana, hace olvidar que no está teniendo continuidad en el FC Augsburgo. 'Gruezito' solamente ha estado presente en 6 partidos de su equipo desde el 27 de noviembre de 2021. Si bien estuvo lesionado un buen tiempo, no logró recuperar su puesto y no sumó los minutos que desea.

Para fortuna de Gustavo Alfaro, el mediocampista de 26 años no ha bajado su nivel con Ecuador a pesar de la falta de minutos, pero Gruezo y su entorno saben que debe jugar para llegar en gran forma al Mundial. El papá del jugador, Carlos Armando Gruezo, habló en Radio Diblu sobre el futuro de su hijo.

Carlos Gruezo cuenta con dos ofertas de la MLS para continuar su carrera, liga donde ya jugó y demostró un gran nivel que lo llevó a fichar por el FC Augsburgo. El papá del futbolista añadió que lo aconsejó de no volver al fútbol ecuatoriano, pero que cambie de club para tener continuidad y poder ser figura en el Mundial.

El periodista Jaime Macías informó que el Football Club Cincinnati es uno de los clubes que está interesado en Gruezo, y con el cupo de extranjero que dejó disponible el ecuatoriano Gustavo Vallecilla, se abre la posibilidad de que el mediocampista titular de 'La Tri' pueda llegar al equipo estadounidense.