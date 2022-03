La situación de Moisés Caicedo en el Brighton no es buena al no contar con minutos y todavía no haber debutado en la Premier League. Los hincha del equipo inglés piden que el mediocampista ecuatoriano juegue, pero Graham Potter, DT de las 'Gaviotas', confía en otros jugadores y no da oportunidad a otros jugadores.

+ Diferencia abismal: Así subió el valor de 'La Tri' a lo largo de las Eliminatorias

+ La presumió a sus compañeros: El jugador de Ecuador que intercambió la camiseta Messi

+ ¿Contra las potencias? Desde 'La Tri' hablaron de los amistosos previo a Qatar 2022

'Moi' es una pieza clave en la Selección Ecuatoriana, donde demuestra su gran nivel y deja evidencia a Potter por no ponerlo a pesar de que el equipo necesita variantes en la medular. Luego de que Caicedo haya sido figura frente a Argentina, el entrenador del Brighton reveló si tendrá minutos este fin de semana.

"Es fantástico para Jakub, Moisés, Alexis, estarán involucrados en un torneo (Qatar 2022) fantástico. Experimentarán cosas diferentes y darán un paso como personas y crecerán. Es una oportunidad para que se desarrollen, lo cual es genial para nosotros. Moisés está enfermo, por lo que se perderá el juego", dijo Potter en rueda de prensa.

Caicedo deberá recuperarse para poder ser tomado en cuenta la próxima semana. La presión de los hinchas y prensa por verlo jugar es cada vez mayor, por lo que su oportunidad podría estar cerca. El Brighton necesita conseguir resultados positivos, sino la continuidad de Potter estará en peligro y podrían cambiar de DT.