En este mercado de pases, Emelec concretó la vuelta de dos jugadores del club como lo son Bryan Ángulo y Miller Bolaños. Sin embargo, no pudo lograr el mismo final con Fernando Gaibor, Jaime Ayovi y Ayrton Preciado.

En ese sentido, Enner Valencia es otro futbolista que la hinchada azul sueña con volver a tenerlo en el equipo y el atacante tricolor se refirió a ese tema en diálogo con el periodista Christian Martín para el portal El Futbolero.

"Firmaría y luego pregunto cuánto me quieren pagar," manifestó el el histórico jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, quien es el máximo goleador de la actual edición de la Superliga turca con 20 goles, sobre su posible retorno a Emelec

Además dejo palabras de agradecimiento para el conjunto azul: "A Emelec le debo toda mi formación, fueron los que me dieron la oportunidad de jugar fútbol profesional.En su momento hubo muchos interesados pero hablé con el presidente y le dije que hasta que no gane un título no quería salir. Así fue, quedé campeón y salí ."