Hace pocos días se conoció que Jefferson Montero rescindió su contrato con Querétaro y desde entonces se ha vinculado su nombre con varios equipos de Sudamérica. El extremo izquierdo de 32 años quiere jugar en Ecuador para estar cerca de su familia, pero al ser un jugador con salario alto, eso no ha permitido que cierre la negociación con los clubes que mostraron interés.

Montero estuvo reunido con Dalo Bucaram, presidente de 9 de Octubre, quien le hizo una oferta para que juegue en el club guayaquileño, pero todavía no ha habido una respuesta del jugador. El 'Súper 9' no es el único equipo que quiere contar con 'Turbina' y ahora desde Argentina le salió un competidor para fichar al ex jugador de 'La Tri'.

El periodista José Mera informó que Banfield es el club argentino que quiere contar con Jefferson Montero en su plantilla. 'El Taladro' quiere conseguir la clasificación a una copa internacional para 2023, motivo por el que quieren reforzarse y tienen al ex jugador del Swansea como una de las opciones.

'Turbina' tiene la intención de jugar en la LigaPro, pero no paran de salir interesados desde el exterior. El jugador de 32 años definirá su futuro en las próximas horas para ya sumarse a los entrenamientos de su nuevo club, pero todo apunta a que estará presente en la segunda etapa del campeonato ecuatoriano.