Santos no lo quiere y Brayan Angulo ya tiene una oferta para cambiar de club

La llegada de Brayan Angulo a Santos se dio por pedido de Fabián Bustos, entrenador que inicó el año dirigiendo al 'Peixe'. Los resultados no acompañaron al ex DT de Barcelona SC y los brasileños tomaron la decisión de que no continúe dirigiendo al equipo. Esto dejó sin apoyo al 'Cuco' y Jhojan Julio, jugadores que contaban con la confianza de Bustos.

En Santos tomaron la decisión de que Julio continúe en el equipo, pero están buscándole una salida a Angulo. El mal rendimiento del delantero ecuatoriano hizo que le bajen el pulgar, por lo que su representante ha empezado a buscarle nuevo club y el ex jugador de Emelec ya tiene una oferta para continuar su carrera.

El periodista Washington Sánchez informó que Brayan Angulo tiene una oferta de un club de Turquía para cambiar de club. 'Cuco' espera que en los próximos días se defina su futuro para tener tranquilidad, ya que no entra en los planes de Santos y necesita continuidad para pelear un puesto en 'La Tri'.

A Angulo lo sondearon desde la LigaPro, pero su retorno al fútbol ecuatoriano deberá esperar, ya que el periodo de fichajes ya está cerrado. El ex delantero Emelec no pudo demostrar en Santos el mismo nivel que tuvo en Emelec y Cruz Azul, por lo que su aporte no fue suficiente y ahora puede tener un cambio de aires.