Bryan Angulo no tiene muchos minutos en Santos y su futuro está lejos del 'Peixe'.

La llegada de Bryan Angulo al Santos de Brasil se dio por pedido de Fabián Bustos, entrenador que lo utilizó como titular en varios partidos en el conjunto brasileño. Los resultados no se dieron para el entrenador argentino y terminó saliendo del 'Peixe', lo que significó que el 'Cuco' pierda espacio en el equipo y no sea tomado en cuenta.

El ex delantero de Emelec y Cruz Azul no convenció a los directivos de Santos, quienes buscan armar un nuevo proyecto deportivo y no contarían con el ecuatoriano para el mismo. Angulo tiene los días contados en el 'Peixe' y ya tendría ofertas para continuar su carrera, pero un posible retorno a la LigaPro está lejos.

Globo Esporte de Brasil informó que Bryan Angulo tendría ofertas de clubes mexicanos y brasileños al no tener cabida en Santos. Los equipos que estarían interesados en el delantero ecuatoriano no se conocieron, pero el 'Cuco' todavía tiene mercado en el exterior por los goles que convirtió en Cruz Azul, los cuales ayudaron para que sean campeones después de varios años.

El jugador de 26 años no tendría contemplado un retorno al fútbol ecuatoriano en un futuro cercano, por lo que volver a vestir la camiseta de Emelec todavía no es una posibilidad real. Angulo salió del 'Bombillo' a inicios del 2019 y desde entonces los hinchas piden que regrese.