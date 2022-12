El defensor central no seguirá en Independiente del Valle para la próxima temporada.

Luis Segovia se ha convertido durante los últimos años en uno de los referentes de Independiente del Valle donde ha sido parte de los tres títulos más importantes del club: Copa Sudamericana 2019, LigaPro 2021 y Copa Sudamericana 2022.

No obstante, el jugador no continuará en el equipo de Sangolquí donde ya se le vence el contrato en diciembre del 2022 y no renovará. El ecuatoriano tendría listo su nuevo equipo a partir de la próxima temporada.

Segovia jugará en Botafogo del fútbol brasieño, este equipo venía siguiendo de cerca al jugador surgido en El Nacional. Además, Segovia ha sido parte de la selección ecuatoriana de fútbol en algunas convocatorias.

El ecuatoriano debutó en el año 2015 en El Nacional y después pasó a Independiente del Valle. Por lo tanto, Botafogo sería su tercer club y el primer equipo en el fútbol del exterior donde buscará ganarse un lugar en la selección ecuatoriana de fútbol.