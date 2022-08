La final de la Copa Libertadores podría no darse en el Monumental de Guayaquil.

La crítica situación de seguridad que vive Ecuador no es ajeno para el mundo del deporte, y desde Brasil apuntan a que lo sucedido recientemente en Guayaquil podría afectar la disputa de la final de la Copa Libertadores en nuestro territorio.

El diario brasileño Jornal O Día apunta a que tras la última revisión de los hechos ocurridos en el Cristo del Consuelo donde murieron cinco personas y 17 resultaron heridas tras un atentado, la CONMEBOL movería la sede de la final, esto entrando en un análisis inicial a falta de dos meses para su disputa.

El mencionado diario señala que una de las opciones tentativas sería Córdoba en Argentina, donde ya está programada jugarse la final de la Copa Sudamericana, la segunda opción sería moverla a Colombia, aprovechando la estructura armada para la Copa América Femenina.

No es la primera vez en las últimas semanas que suenan rumores de que el Monumental Banco Pichincha no sería sede, fuentes apuntaban a que el incumplimiento de Barcelona SC de no jugar ahí hasta el decisivo partido como motivo.