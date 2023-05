Moisés Caicedo está teniendo una temporada brillante en el Brighton, donde no solo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de su equipo, sino también en uno de los mejores en todo su campeonato. El futbolista interesa a varios grandes.

Uno de esos grandes que estaría interesado en Moisés Caicedo es el Arsenal, que ya intentó su fichaje en enero. El jugador ecuatoriano estuvo cerca de llegar a los 'Gunners', pero el Brighton rechazó la oferta y los de Arteta ficharon a Jorginho.

El mercado de fichajes de verano se acerca y es normal que ya surjan algunos rumores, en este caso en referencia al volante de la Selección de Ecuador, Moisés Caicedo. Según la información de Miguel Delaney en Independent, Arteta y el Arsenal tendrían como prioridad para la siguiente ventana de fichajes al volante Declan Rice.

Según esta nueva información en el Arsenal no están dispuestos a gastar grandes cifras en el mercado de fichajes y la prioridad es Declan Rice, no obstante, no se descarta revivir el interés por Moisés Caicedo, aunque el ecuatoriano ya no sería prioridad.

"Arteta y la junta del club todavía tienen la intención de ser altamente estratégicos, y no gastarán grandes tarifas por el simple hecho de hacerlo. Rice es un objetivo clave, pero el Arsenal puede revivir el interés en Moisés Caicedo del Brighton, con Moussa Diaby del Bayer Leverkusen", destacan en Independent

El Arsenal buscaría reforzar su mitad de cancha con un jugador mundialista y británico como Declan Rice. Pese a que los 'Gunners' no irían con todo por Moisés Caicedo, el ecuatoriano aún tiene muchos interesados como Manchester United, Chelsea, Liverpool, entre otros.