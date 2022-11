Este martes 8 de noviembre de 2022 se conoció la sanción del TAS en el caso Byron Castillo, donde se multó a la FEF por presuntamente utilizar un documento legal con información adulterada y se afirmó que el lateral tricolor originalmente nació en Colombia.

Aunque la presencia de Ecuador en Qatar 2022 no está en duda, la sanción del TAS si ha llegado para alterar ciertos temas a la interna de 'La Tri'. El Tribunal reconoció que Byron Castillo habría nacido en Colombia y no en Ecuador, como se llegó a afirmar.

Ante esta sanción se inició el debate de si Byron Castillo debe ir al mundial con Ecuador, puesto que, así como federaciones como la chilena y la peruana apelaron en el caso del futbolista, asociaciones como la de Qatar, Senegal y Países Bajos podrían hacer lo propio en la copa del mundo.

El colega Daniel Navas reveló en el programa De Una de Marca 90 que en la FEF se están pensando si convocar o no a Byron Castillo para el mundial de Qatar 2022. El lateral tricolor ha venido actuando como títular en 'La Tri' en los últimos encuentros.

¿Debe ser convocado?

Gustavo Alfaro revelará la lista de convocados al Mundial el próximo fin de semana se espera que la FEF y el entrenador tomen la mejor decisión para 'La Tri'. Castillo ya se quedó sin jugar la Copa América de 2021 porque áun no se determinaba judicialmente si era o no ecuatoriano, por lo cual, no sería la primera vez que se pierde un torneo internacional con el equipo nacional.