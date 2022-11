Frenkie De Jong, volante de Países Bajos, atendió a los medios en rueda de prensa y analizó lo que fue el partido ante la selección de Ecuador y aseguró que los sudamericanos fueron muy superiores en el partido de la segunda fecha de la Fase de Grupos.

"No hemos sido buenos con la posesión del balón, no creo que el problema sea no trabajarlo, hemos dejado mucho espacio en el centro del campo. Su centrocampista defensivo (Jhegson Méndez) me ha marcado y no hemos podido hacer mucho. Tenemos mucha calidad, tenemos confianza”, fue el análisis de De Jong, luego del duelo ante la selección ecuatoriana.

El futbolista del FC Barcelona le restó importancia al premio de Mejor Jugdor del Partido y ponderó los rendimientos colectivos de Ecuador y Países Bajos. "A mi me da igual quien es el mejor del partido. Creo que Ecuador ha hecho un gran partido y ha sido mejores que nosotros en general", señaló.

En la última jornada de la Fase de Grupos, Países Bajos enfrentará a la ya eliminada Qatar, que no ha podido sumar puntos; mientras que la selección de Ecuador jugará contra Senegal. Ambos partidos serán a las 10:00 (hora de Ecuador).