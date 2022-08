El periodista Martín Liberman asegura que el Ecuador vs Qatar ya no se jugará el 21 de noviembre.

El calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022 se definió con el sorteo que se realizó algunos meses en Doha. Ecuador consiguió su cupo directo a la Copa del Mundo y será parte del Grupo A junto a Países Bajos, Senegal y Qatar. 'La Tri' disputará su primer partido frente al anfitrión, por lo que jugará tras la ceremonia inaugural.

+ El pedido especial que hizo Alfaro a los jugadores de 'La Tri'

+ Apareció un club que quiere sacar a Pervis Estupiñán del Villarreal

+ El Brighton estaría interesado en fichar a otro ecuatoriano

El Qatar vs Ecuador estaba previsto para el 21 de noviembre a las 11:00 am de Ecuador, tras el Senegal vs Países Bajos. Eso haría que el anfitrión no sea parte del partido inaugural, siendo algo inusual para un Mundial. Martín Liberman, reconocido periodista argentino, informó que se estaría planificando un cambio de día para el Qatar vs Ecuador.

Liberman informó en su cuenta de Twitter que se piensa mover ese partido al 20 de noviembre: "¡El Mundial arranca un día antes! La copa del mundo comienza el Domingo 20 y el partido inaugural será Qatar vs Ecuador. Mis fuentes me confirman que consideraron que era mejor la ceremonia inaugural y el partido en Domingo dándole importancia y relevancia a la apertura del Mundial. Nueva fecha de Qatar 2022 Inicio 20-11/ Final 18-12. ¿Será así? Me lo dan como un hecho".

Luego de que se conociera esta información, Bolavip pudo conocer que la intención de Qatar es mover el partido al 20 de noviembre, pero eso requiere la aprobación final de la FIFA, algo que no ha ocurrido. Un cambio a estas altura es complicado, debido a que muchos hinchas ya tienen planificados sus viajes y trastocarían los planes de estadías y vuelos.

La FIFA no acostumbra a realizar cambios tan importantes con poco tiempo de anticipación, pero de igual manera habrá que esperar a la decisión que tomen. El Mundial está a un poco más de tres meses de empezar y todo hace pensar que un cambio de esa magnitud no puede ser posible, pero el anfitrión ha invertido mucho dinero para ser la sede y eso puede provocar el cambio.