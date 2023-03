La Federación Ecuatoriana da por perdida la opción de que sea Gareca el que tome la dirección técnica de 'La Tri'. El 'Tigre' se les 'escapó' tras semanas de negociaciones en las que seguramente faltó algo, que finalmente Vélez sí pudo poner en la mesa.

+ ¿La nueva? Esta sería la increíble camiseta de Emelec para su partido en LigaPro

+ ¡UFF! Martín Anselmi fue muy contundente contra Carlos Tenorio

+ ¡Caído Gareca!: FEF contacta a este entrenador para la selección

Desde FEF ya dan por perdida la llegada de Gareca a Ecuador, no obstante, el argentino Sebastián Beccacece volvería a ser una fuerte opción para ser técnico de 'La Tri', según la información de José Alberto Molestina. El DT ya había expresado su deseo de poder tomar las riendas de 'La Tri'.

Sebastián Beccacece al día de hoy sería una opción más fuerte para Ecuador que Guillermo Almada, puesto que, este último solo fue ofrecido a Ecuador por un agente, no obstante, el acuerdo estaría muy lejano a establecerse.

¿Cuándo llegará el nuevo DT?

Ecuador no tiene técnico desde el último partido en el mundial de Qatar en 2022, y en este marzo tendrá una serie de amistosos contra Australia, no obstante, 'La Tri' no tiene entrenador. Desde FEF se había informado que ya esperaban tenerlo para estos encuentros, sin embargo, no ha llegado un DT y la fecha sigue siendo una incógnita.