Ecuador tendrá un partido amistoso ante Irak a menos de una semana para el inicio del mundial el próximo 12 de noviembre de 2022. Gustavo Alfaro no contará con todos los convocados, pero si ya casi con el equipo completo que estará en el mundial.

Uno de los que estará ante Irak en el partido amistoso será Alexander Domínguez, quien sería titular ante la imposibilidad de contar con Hernán Galíndez, quien estará jugando la final de la LigaPro con Aucas ante Barcelona.

'Dida' comentó en rueda de prensa que él espera aprovechar este partido a pocos días del mundial. En un primer momento, se espera que el titular de Ecuador en la copa mundial sea Hernán Galíndez, quien ha tenido un mejor año que Domínguez.

"Muchos no van a jugar este partido porque aún no serán liberados. Todo eso hay que analizarlo, pero todos los partidos de la selección hay que tomarlos en serio. Yo no pienso cuidarme, sino aprovechar este partido", sentenció el jugador.