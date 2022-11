La leyenda del fútbol ecuatoriano, Antonio Valencia, concedió una entrevista a El Canal Del Fútbol en la que analizó el presente de la selección de Ecuador y además, comparó a la plantilla actual con las dos mundialistas que él integro: 2006 (en Alemania) y 2014 (en Brasil).

El exjugador del Manchester United elogió a los jugadores ecuatorianos y admitió que la juventud tiene sus pros y su contras: "Son jóvenes pero con recorrido. Han jugado Eliminatorias, están en Europa, no tienen miedo de jugar con 85 mil personas en un estadio, están acostumbrados a al presión. Lo importante es que los chicos estén concentrados".

Valencia recordó su debut mundialista y los nervios que sintió: "Cuando jugué en 2006, en el Mundial de Alemania el debut contra Polonia, se me acercó Mendez y me dijo: "Relájate, nosotros estamos aquí para protegerte. Solo queremos que hagas lo que has venido haciendo en la selección y en El Nacional", entonces me sentí más tranquilo".

Sobre la comparación entre el grupo actual y los dos que conformó, y que también jugaron el Mundial, Valencia se sinceró: "En 2006 éramos un equipo muy unido, una selección muy fuerte de gente ya hombres totalmente. Sabíamos lo que queríamos, confiábamos en la selección".

Luego habló del grupo de jugadores del 2014: "En cambio en Brasil fue un poco complicado. A lo mejor no estábamos tan unidos como grupo, como familia. Eso nos costó bastante. Ojalá que esta selección haga un mejor papel de lo que nosotros hicimos en 2006".