Moisés Caicedo llega a Qatar 2022 como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Más allá de su gran presente en la Premier League de Inglaterra, el Mundial podría ser lo que catapulte a Caicedo al máximo nivel del deporte.

En entrevista para Diario AS, Caicedo reconoció que se siente feliz con su nivel actual, tanto en Inglaterra, con su club, como en la selección ecuatoriana. "Soy un jugador completo aunque siempre hay cosas por mejorar pero siento que soy un jugador completo y puedo dar mucho más de lo que he dado", afirmó.

Caicedo comparó a Graham Potter, entrenador que le dio la oportunidad de ser estelar en Brighton, y que actualmente dirige al Chelsea; y Roberto De Zerbi, actual DT del Brighton que lo ha cargado con más responsabilidades y protagonismo: "Con Potter jugaba como de 8 pero ahora lo hago de 6, cerca de Alexis Mac Allister. Ante me sentía cómodo pero con De Zerbi estoy más cerca del balón. Él confía mucho en mí, cree que puedo ser un jugador top y me ayuda mucho en cosas como perfilarme correctamente y quiere que el balón pase siempre por mis pies. Estoy muy contento de tenerlo como DT".

Sobre la posible presión de ser una promesa del fútbol mundial, Caicedo no dudó y fue contundente: "No creo que sea una presión. Yo siento que soy un jugador top por eso estoy acá en el Brighton de la Premier League y quiero ser mejor. Solo pienso en ser mejor".

Además, el volante de 21 años también habló de sus funciones en la selección ecuatoriana con Gustavo Alfaro: "(Alfaro) Me pide que juegue libre y que el balón pase por mí. Él dice que cuando el balón pasa por mí, hay peligro adelante. Me da mucha confianza y me alegra tenerlo a él como DT. Me siento un líder que no habla mucho pero jugando demuestro que soy líder".