La falta de gol que mostró la Selección Ecuatoriana en la última fecha FIFA generó mucha preocupación al no poder anotar en los partidos con Arabia Saudita y Japón. Los aficionados de 'La Tri' señalaron a Enner Valencia, quien fue el jugador que más ocasiones de gol desperdició, generando que varios compañeros y ex jugadores salgan a defenderlo.

Valencia no pudo demostrar con la Selección el buen momento por el que atraviesa en el Fenerbahçe, donde lleva 7 goles en 5 partidos. 'Superman' recibió el apoyo de varios jugadores activos y otros retirados, destacando el de Carlos Tenorio, delantero histórico de la Selección Ecuatoriana.

"Enner tiene un recorrido amplio, es un referente y un jugador con mucha trayectoria y a estas alturas de su carrera, se lo puede recuperar para el Mundial. Está rodeado de un grupo y un entrenador que ha cobijada a todos los jugadores. No creo que esto al afecte a Enner y no tengo duda de la calidad que tiene, es un gran jugador", declaró Tenorio en FM Mundo.

El 'Demoledor' también habló acerca del delantero centro de 'La Tri' y pidió a Johan Jairo Cifuente y Roberto Ordóñez: "Uno de los mejores definidores es John Jairo Cifuente. Por el estado físico decimos que está un poco subido de peso. Sí, pero es un jugador que se sabe posicionar y es un goleador".

"Enner no es un '9' neto y Estrada no está bien. Creo que (Alfaro) tiene que jugar con otros jugadores más allá que el tiempo sea corto, Está Cifuente, la 'Tuka', Campana, Djorkaeff Reasco. El tema es tratar de rotar y en los pocos meses que quedan buscar si uno de ellos está en mejor momento, porque hoy la gente lo que busca es que la pelota ingrese", finalizó el ex delantero de 'La Tri'.