"Los jugadores están festejando; se lo merecen por lo que han hecho a lo largo de toda la eliminatoria. A mí, personalmente, no me surge, como les dije a los jugadores. Me hubiera gustado entrar de otra manera; tocó ingresar de esta y lo acepto", fueron las declaraciones de Gustavo Alfaro la semana pasada.

Después de cerrar la clasificación al Mundial de Qatar 2022, el entrenador argentino tuvo un sabor agridulce que tal vez nunca había previsto: el hecho de perder 3-1 ante Paraguay y jugar, tal vez, el peor partido de las Eliminatorias y aún así sacar el tan ansiado boleto, le quitaron un poco las ganas de festejar junto a sus jugadores.

Sin embargo, todo promete ser diferente este martes: en el Estadio Monumental de Guayaquil, la Selección de Ecuador recibirá a la Argentina por la última jornada de las Eliminatorias. Con el boleto ya asegurado, todas las entradas vendidas y su público, La Tri tendrá una verdadera fiesta para celebrar haber logrado el objetivo.

Por el otro lado, han sido varios también los hinchas que le han sumado un detalle más al especial partido que viviremos este martes: seguramente, será el último de Lionel Messi en tierras ecuatorianos y, casi seguro, el último suyo en Guayaquil, ya que se habla que tras el Mundial podría retirarse definitivamente de la Selección Argentina. Todo está hecho para vivir una fiesta el martes.

Horario de Ecuador-Argentina por las Eliminatorias

Desde las 18.30 (hora Ecuador), La Tri recibirá a la Selección Argentina por la Jornada 18 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Monumental de Guayaquil.

