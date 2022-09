La Selección Ecuatoriana terminó hoy su participación en la fecha FIFA con el empate 0-0 ante Japón. El trámite del encuentro fue favorable a 'La Tri', pero una vez más la falta de contundencia en el área rival no les permitió llevarse la victoria. En el segundo tiempo Enner Valencia falló un penal y las críticas volvieron a aparecer contra el goleador histórico de la Selección.

'Superman' ha sido el blanco de las críticas desde hace varios partidos, ya que no convierte las opciones de gol que le generan sus compañeros. El delantero tricolo recibió el resplado de Gustavo Alfaro, pero tras el partido contra Japón, Ángel Mena habló en rueda de prensa y defendió a Valencia.

"Es un goleador, a todos nos pasa (tener una mala racha), me ha pasado a mí también en su momento donde me ha tocado errar, es parte del fútbol. Es nuestro capitán, nuestro líder y merece respeto. Hoy no pudo convertir, pero viene en una racha muy buena en su club, y creo que en el Mundial va a convertir", declaró Mena.

Enner es muy importante dentro del vestuario de 'La Tri', por lo que es pieza clave para Alfaro dentro y fuera de la cancha. El delantero del Fenerbahçe deberá esperar hasta el Mundial de Qatar 2022 para revertir su situación con la Selección, y buscará mantener la forma en su club para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.