Una de las posiciones donde la Selección Ecuatoriana tiene problemas de cara a Qatar 2022, es la delantera. Gustavo Alfaro ha probado a varios jugadores, pero Michael Estrada se ha ganado un puesto como titular a pesar de que conviertió poco para la cantidad de ocasiones que le generó el equipo en Eliminatorias.

Con Estrada como fijo, 'La Tri' no tiene otro jugador que ayude en la producción de goles, ya que los extremos no son goleadores y los mediocampista no pisan mucho el área. Ante la falta de gol que tiene el equipo, los hinchas ecuatorianos piensan en que se debe convocar a un atacante que está en racha y se puede complementar con Estrada.

Se trata de Fidel Martínez, jugador de Barcelona SC que lleva 4 goles en 5 partidos jugados en la LigaPro. El atacante tricolor está jugando un segundo delantero, algo que lo ayuda con su gran olfato goleador y puede tener varias ocasiones para anotar en el arco rival. Algunos hinchas de 'La Tri' creen que 'Alegría y Atrevimiento' puede ser un aporte ante la falta de gol que se tiene, aunque debe demostrar un buen nivel hasta que inicie el Mundial para tener oportunidades.