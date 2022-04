Falta una respuesta y ya la hubo, ahora fue el turno de Gustavo Alfaro de responder los rumores que lo vinculaban con la selección de Colombia luego del Mundial, esto tras una información publicada por un periodista días atrás. No solo lo negó sino también reafirmó su compromiso con la 'Tri', pero también fue claro sobre si situación contractual.

"Vi un par de publicacciones en los medios de Ecuador como que yo después del Mundialme iba de Ecuador y que ya tengo vínculo con otra selección. Ahí dije, no me conocen, me estoy preparando para el desafío más grande de mi carrera", arrancó en TyC Sports.

"Ningún equipo me llamó para hacerme cargo luego del Mundial, Ecuador tampoco me ha ofrecido la renovación estamos concentrados en hacer el mejor torneo de nuestra historia", continuó descartando alguna oferta.

"Si algún equipo me llamaría hoy, no lo atendería porque es desviarme del reto más importante y del proyecto que tenemos", finalizó señalando que tampoco escucharía ofertas.