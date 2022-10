En la cercanía del Mundial de Qatar 2022, Gustavo Alfaro comienza a la definir la lista final para la cita mundialista. Sin embargo, todavia hay ciertos nombres que admiten cierta discusión entre el público.

Uno de esos nombres que aún causan rispideces entre los espectadores es Junior Sornoza, quiza uno de los mejores jugadores del fútbol local. En ese escenario, Luis Segovia diálogo con el programa Los Elegidos de Play Deportes FM donde se refirió a su compañero de equipo.

"He hablado con Junior si tuvo contacto con Alfaro. Muchas veces me dijo que no. Pero si te das el lujo de dejar a él fuera de la convocatoria significa tiene con que pelear," sentenció el jugador con pasado en El Nacional.

El portovejense fue parte del ciclo de Gustavo Alfaro en los primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, luego de la expulsión ante Chile en Quito perdió su lugar y fue relegado.