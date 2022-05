La aparición de Moisés Caicedo le cambió la cara al Brighton, equipo que pudo tener una racha de victorias luego de meses muy complicados. Graham Potter, DT de 'Las Gaviotas', finalmente le dio la oportunidad a 'Moi' de debutar en la Premier League, y el mediocampista de 20 años demostró que se demoró en hacerlo jugar.

Caicedo se convirtió en el jugador ecuatoriano de moda por sus buenos rendimientos en la élite del fútbol, y los hinchas de 'La Tri' se ilusionaron con lo que pueda hacer con esa camiseta en el Mundial. 'Moi' piensa en grande sobre lo que puede ocurrir en Qatar 2022, y en una entrevista con Machdeportes habló sobre lo que esperan conseguir a finales del año.

"Sueño con hacer historia en el mundial Qatar 2022 con Ecuador. No solo pasar una fase, sino seguir; solo tenemos que creer y trabajar para cumplir nuestro sueño. Nos estamos esforzando mucho en nuestros clubes para dejar en alto el nombre de Ecuador en el mundial de Qatar 2022. La verdad estoy muy feliz por la clasificación al mundial, él (Gustavo Alfaro) se merecía esto por todo su apoyo y ayuda con nosotros", inició Caicedo.

"Fue sorpresivo mi debut en la Premier contra el Arsenal, irme a Bélgica me ayudó a ganar minutos y experiencia, para tomar ritmo y seguir en la selección. Marcarle un gol al Manchester United fue un sueño para mí. Dios me ayudó a cumplir ese sueño. Mi familia ha sido fundamental y también Jeremy Sarmiento me a ayudado mucho para adaptarme (Premier League). Me ha ayudado para poder sentirme mejor", finalizó 'Moi' sobre su presente en el Brighton.