Pocas horas duró la noticia de las supuestas negociaciones de la Federación Colombiana de Fútbol con el argentino Gustavo Alfaro, y es que además de las fuentes de FEF, el entorno del entrenador ahora desde la FCF una voz autorizada parece sentenciar el tema.

En charlas con Caracol Radio, el presidente de la institución Ramón Jesurún habló de los rumores de Alfaro: "Es totalmente falso, es un invento de la prensa sin fundamentos. Alfaro tiene contrato y lo respetamos al igual que Ricardo Gareca", dijo descartando al DT de la 'Tri' y también de Perú.

Sobre el siguiente entrenador de Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda: "No vamos a esperar hasta después de la Copa del Mundo, obvio no va a ser mañana ni pasado pero no será hasta después del torneo", sentenció descartando que buscarán un DT recién en el 2023.

De esta forma parece casi sentenciado que Gustavo Alfaro salga a dirigir a los 'cafeteros' quienes piensan en el siguiente proceso tras no clasificar a Qatar 2022.