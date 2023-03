¿Le cerraron la puerta? Esta figura ecuatoriana no estará en el microciclo de la Mini Tri

Llega más información en torno a la primera convocatoria de Miguel Bravo a la Selección Ecuatoriana de Fútbol que servirá como preparación para el Mundial Sub-20 de Indonesia, evento que se desarrollará del 20 de mayo al 11 de junio. El flamante entrenador ya hizo oficial la lista con varios refuerzos que no estuvieron en el Sudamericano.

+"Félix Sánchez tiene otras exigencias", dice exfigura de la Selección de Ecuador (VIDEO)

+¡Por el sueño Europeo! Estos son los complicados rivales de Piero Hincapié y Nilson Angulo en la UEFA

+¡Se lo llevan! Figura de Liga de Quito es convocado a su selección

Sin embargo, uno de los nombres que no apareció dentro de la lista es el del jugador revelación de la LigaPro 2021, Nilson Angulo, quien lleva una temporada jugando en Europa. Según información del periodista Chobo Álvarez de ESPN, el futbolista no fue tomado en cuenta por decisión técnica para el microciclo que tendrá lugar del 19 al 28 de marzo de 2023.

"Nilson Angulo recibió autorización por parte del Anderlecht para formar parte del Microciclo de la Tri Sub 20, sin embargo, por decisión técnica, no fue incluido en la lista de jugadores que estarán en la Casa de la Selección", posteó el comunicador en sus redes sociales, adelantando las razones por las que no se llamó al ofensivo de 19 años.

Así también, Álvarez indicó que el cuadro belga espera que su jugador sea considerado para el Mundial de Indonesia, y si llega a pasar, prestarán todas las facilidades para liberar al futbolista para que forme parte del combinado de Miguel Bravo. "El club belga no se cierra a la posibilidad de que sea convocado para el Mundial de la categoría", concluyó.

Angulo ha logrado disputar 10 partidos con el segundo equipo del Anderlecht en donde ha conseguido convertir dos anotaciones. Con el primer plantel, Nilson jugó cinco encuentros y constantemente ha sido considerado por su entrenador, el danés Brian Riemer.