El partido entre Ecuador y Nigeria fue el primero de los amistosos para la preparación rumbo a Qatar 2022 que planificó Gustavo Alfaro. 'La Tri' consiguió la victoria por 1-0 con gol de Pervis Estupiñán, a pesar de haber sido superado por varios tramos del encuentro frente a un rival muy similar a lo que será Senegal en el Mundial.

Hubo varios rendimientos muy alto como Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Félix Torres, José Cifuentes o Sebastián Méndez, pero también hubo jugadores que no estuvieron finos o el equipo no los abasteció de manera correcta. Los hinchas de la Selección Ecuatoriana se mostraton molestos con un futbolistas y pidieron que no sea convocado al Mundial.

Se trata de Leonardo Campana, quien salió como delantero titular y no tuvo un buen partido. El goleador del Inter Miami no pudo intervenir mucho del juego y el balón le llegó muy pocas veces para poder aportar al equipo. Los aficionados no vieron el poco abastecimiento que tuvo el atacante tricolor y pidieron que no vaya a Qatar.