La convocatoria de Jeremy Sarmiento a la Selección Ecuatoriana sorprendió a todos, ya que el volante del Brighton había sido llamado por todas las selecciones juveniles de Inglaterra y todavía no debutaba en primera división. Al principio la presencia de Sarmiento molestó a varios, pero con el paso de los partidos sus críticos fueron desapareciendo.

Gustavo Alfaro tuvo un gran mérito en ver el potencial que tiene el ecuatoriano, pero no fue la persona clave para que Sarmiento termine aceptando jugar en 'La Tri'. El jugador del Brighton habló en una entrevista con Fútbol Bohemio y contó quién fue la persona que confió en él desde un principio.

"Nadie estaba interesado por mi, el único fue el profesor Célico y le agradecemos por las oportunidades que nos han dado él siempre supo que iba a llegar a la selección mayor. Desde pequeño él me quería convocar, pero por varias razones no se dio, entonces nosotros decidimos que si no era el primer equipo, que lamentablemente no íbamos a ir a la sub 20. Entonces el contacto siempre estuvo con Jorge Célico", declaró Sarmiento.

El ahora entrenador de Barcelona SC fue la persona clave para que Ecuador pueda tener a Sarmiento defendiendo la camiseta de 'La Tri', gracias al gran trabajo que realizó reclutando jugadores con ascendencia ecuatoriana. La Selección Ecuatoriana puede disfrutar del talentoso volante de 20 años y en gran parte fue gracias a Célico, quien hizo el primer contacto con él y siempre estuvo pendiente de su situación.