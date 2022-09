Gonzalo Plata no fue convocado para el partido con Japón por una molestia física.

El empate de Ecuador frente a Japón volvió a dejar dudas sobre los delanteros por el poco aporte que dan al momento de concretar las ocasiones de gol. 'La Tri' no pudo contar con Gonzalo Plata para este partido, ya que Gustavo Alfaro lo quiso cuidar para prevenir que pueda lesionarse.

Plata estuvo fuera por mucho tiempo en los últimos meses debido a la lesión de tobillo que sufrió en el amistoso frente a Cabo Verde, por lo que se especuló que recayó en esa lesión. El entrenador de la Selección Ecuatoriana habló tras jugar Japón y despejó las dudas sobre las molestias físicas del jugador del Valladolid.

"No quería arriesgar a Gonzalo Plata ni a Alan Franco, podían caer en alguna lesión muscular que los deje fuera de las canchas 20 de los 54 días que quedan para el Mundial", declaró Alfaro. Con esto informó que Plata solamente tenía una sobrecarga muscular, algo que podía llevarlo a una lesión y por eso prefirió que no tenga minutos.

El problema físico del extremo guayaquileño no es de consideración, pero podría perderse el partido del Valladolid frente al Betis este domingo. En el club español no querrán arriesgarse a perderlo por varias semanas y esperarán que el cuerpo médico lo evalúe para saber si podrá jugar o no.