Este martes 7 de marzo de 2023 se informó desde Brasil que un DT con pasado en las Eliminatorias Sudamericanas estaría en el radar de Ecuador de cara a este nuevo proceso. 'La Tri' sigue sin técnico tras la salida de Gustavo Alfaro.

Ecuador no encuentra un técnico que asuma 'La Tri', tras la salida de Gustavo Alfaro. Para llegar al equipo nacional han sonado DT's como Gareca, Beccacece, Insúa y también Guillermo Almada, no obstante, aún no hay ninguna confirmación oficial.

Un nuevo rostro se uniría a los candidatos para asumir la dirección técnica de Ecuador, este sería el de Francisco 'Chiqui' Arce, quien ya pasó por la selección de Paraguay en las pasadas eliminatorias. El DT interesaría por estar libre según la información del portal Torcedores replicada por El Universo en Ecuador.

¿Cuál llegará?

Son varios los candidatos que se han informado están cerca de llegar a Ecuador, sin embargo, no se ha concretado ningún contrato. FEF espera confirmar al nuevo técnico dentro de poco para que este también diriga en los siguientes amistosos ante Australia.