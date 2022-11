Este viernes 4 de noviembre de 2022 el caso de Byron Castillo y la posible expulsión de Ecuador del mundial por petición de Chile y Perú tuvo una nueva página. En esta ocasión, se informó que la Federación Peruana presentó un testigo que sorprendió a la defensa de la FEF.

Mediante sus redes sociales, Reinaldo Romero informó que la FPF había dado una importante sorpresa en la audiencia frente al TAS por el caso Byron Castillo, y es que los peruanos presentaron un testigo que no se esperaban en Ecuador, no obstante, esta situación no cambiaría nada, se mantiene desde FEF.

El periodista, Joaquín Saavedra confirmó que este 'testigo sorpresa' habría sido el Crnl Jaime Lara, quien trabajó en FEF investigando algunos casos entre ellos el de Byron Castillo. Se presume que de Lara es el audio que se viralizó hace algunas semanas en Inglaterra.

Chile tendrá su audiencia en el transcurso de esta semana y se espera que la resolución del TAS se conozca 2 semanas previo al inicio del mundial. Desde FEF existe total confianza de que la resolución será identica a las anteriores y 'La Tri' debute el 20 de noviembre ante Qatar.