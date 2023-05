Los hinchas de Emelec están ansiosos por los malos resultados del equipo y esperan que pronto lleguen los buenos, sin embargo, también están muy a la expectativa de lo que será la nueva camiseta de Emelec para esta temporada.

Adidas no pudo presentar un nuevo diseño a comienzo de año, como lo realiza habitualmente, porque Emelec aún no tenía una directiva en 2022 y no pudieron negociar el diseño y la renovación de contrato, de ahí que, la nueva camiseta tenga que esperar hasta mayo.

Los nuevos diseños

Mediante redes sociales se han filtrado nuevos diseños de la camiseta de Emelec para esta temporada. La misma tendría el nuevo logo de la marca y también varios detalles que recuerdan a modelos antiguos del ‘Bombillo’, como la banda ploma en el lado derecho de la misma.

Por otro lado, también se ha filtrado la que podría ser la equipación del arquero para esta nueva temporada. La misma tendría un tramado en el interior de color negro que se acompaña con otros tonos azules, no obstante, aún restan varios días para que se confirme oficialmente cuál será la camiseta de Emelec.

¿Cuándo la presentan?

La nueva camiseta de Emelec se presentaría oficialmente a finales de mayo. En el ‘Bombillo’ aún jugarían los próximos partidos de LigaPro y Copa Sudamericana con la camiseta de 2022, pero ya desde junio y para toda la segunda etapa estará disponible el nuevo diseño.