Luego de ocho temporada en el fútbol ecuatoriano, Gabriel “El León” Marques anunció su retiro del fútbol profesional con 35 años de edad. El brasileño vistió las camisetas de Barcelona y Guayaquil City.

Su mejor momento deportivo lo vivió con Barcelona, equipo en el que alcanzó dos títulos nacionales. Sus últimos años como profesional los vivió en Guayaquil City, donde fue perdiendo protagonismo debido a molestias físicas.

Marques anunció que este domingo, en el partido entre Guayaquil City y Barcelona, por la fecha 14 de la LigaPro, será el último partido del “León”. Justamente en un partido entre los dos equips que defendió en Ecuador.

“No esperaba estar tan nervioso ni tan emotivo en este momento”, dijo entre lágrimas un emocionado Marques. “Gracias a Hernán (Mendoza), a Carlos Franco. A Miguel también por la iniciativa por este reconocimiento”.

Marques habló de su lado más personal: “Me pasan muchas cosas por mi cabeza. Una película de todo lo que pasé, de todo lo que tuve que pasar para llegar donde llegué, junto a mi esposa”.

Sobre su vida después del fútbol, Marques confesó que no tiene pensado seguir vinculado al deporte: “En un principio no tengo pensado seguir trabajando en el fútbol. Una de las razones para la decisión que estoy tomando es el cansancio. Son más de 15 años y estoy bien agotado. Ya las ganas no son las mismas de entrenar, de concentrar, de viajar”.

Marques continuó: “Al contrario de Matías (Oyola) que quiere ser técnico. Yo tengo un proyecto personal que es mi empresa de ropa, de venta de accesorios. Voy por ese camino. A mí me encanta vender. Siempre he vendido cosas, he vendido cosas de mis amigos, de mi familia, y es lo que tengo pensado hacer una vez retirado del fútbol”.