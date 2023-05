Emelec sigue con opciones en Copa Sudamericana tras conseguir el empate 2-2 ante Huracán en Argentina, sin embargo tras el encuentro lo deportivo pasó a segundo plano para los azules, según lo denunciado por el entrenador del club ecuatoriano Miguel Rondelli.

El estratega en rueda de prensa denunció muy molesto que sus jugadores fueron objeto de insultos racistas por parte de la hinchada del ‘Globo’. “Cuando hicimos el gol que al final nos anularon, los hinchas les empezaron a gritar a mis jugadores esclavos, negros de m etc. Eso no es parte del folklore, es racismo y la CONMEBOL debería sancionar fuerte para que no vuelva a pasar”.

“Entendemos las puteadas, las barras creativas, eso es parte del fútbol, somos profesionales y lo aceptamos, pero los insultos racistas salen de todo eso. Cuando mis jugadores celebraron el gol a su hinchada pedí disculpas”, continuó Rondelli.

Esto ocurre en el marco de cánticos racistas en más torneos CONMEBOL como en la Libertadores donde la afición de Racing hizo a su equipo ser sancionado por 100 mil dólares.