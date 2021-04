Llega la primera línea de aspectos exclusiva a League of Legends Wild Rift: Astromantes

Con su lanzamiento en América, League of Legends: Wild Rift ya está disponible en móviles en prácticamente todo el mundo, y Riot Games ha lanzado su primera actualización posterior a dicho lanzamiento. Se trata de la llegada de la versión 2.2a, donde se introducen grandes novedades, incluyendo un nuevo campeón y línea de aspectos.

NUEVO CAMPEON: RAMMUS

El armadillo llega a League of Legends: Wild Rift, con una pequeña modificación a su versión en League of Legends de PC. Su definitiva tendrá un salto hacia el lugar seleccionado. Esta novedad también llegará a League of Legends en la próxima actualización.

Rammus se habilitará en League of Legends: Wild Rift el 22 de abril.

NUEVA LÍNEA DE ASPECTOS: ASTROMANTES

Se trata de la primera línea de aspectos exclusiva para League of Legends: Wild Rift, a pesar de que algunos aspectos propios del juego ya hayan sido lanzado en el pasado. Habrá tres campeones Astromantes y sus skins se irán lanzando con el correr del parche:

• Camille Astromante

• Soraka Astromante

• Twisted Fate Astromante

Además, con la llegada de Rammus, tendremos dos aspectos especiales para éste campeón:

• Rammus Fundido

• Rammus Cañonazo

NUEVO EVENTO ASTROMANTES

Con los nuevos aspectos Astromantes, también llegará un gran evento. Este evento, que comenzará el 15 de abril, tendrá misiones especiales que te permitirán conseguir Motas Azules y varios premios a lo largo del evento que se extenderá hasta el final del mes de abril.

Finalmente, varios campeones recibieron modificaciones para balancearlos con el juego actual, tanto con mejoras para Leona, Pantheon, Tristana, Diana y Blitzcrank. Por otra parte, Alistar, Galio, Corki, Vi, Shyvana y Dr. Mundo serán debilitados un poco.

