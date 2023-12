Durante 2023, en Bolavip Gamer tuvimos la fortuna de probar incontables títulos que se lanzaron en el año para diferentes plataformas. Consideramos que esta época había que terminarla de la mejor manera posible y fue cuando llegó el momento de probar uno de esos videojuegos de la ‘vieja escuela’ que se rescatan para vestirlos nuevamente de gala. Lo hemos disfrutado y no vamos a negarlo. El nuevo Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy de Capcom se goza, minuto a minuto.

Si te gustan las historias relacionadas con abogados, interrogatorios, crímenes, salas de justicia y todo lo que se relaciona con este mundo, este será una joya de videojuego que vas a disfrutar. Capcom rescata la cuarta, quinta y sexta de Ace Attorney, donde entra en acción el legítimo sucesor del talentoso Phoenix Wright, Apollo Justice.

Primeras impresiones de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Por obvias razones, siendo justos con el lector, no vamos a entrar en detalles sobre la historia del juego en este análisis. Nos parece correcto dejar el abrebocas perfecto para el título: es un juegazo. El argumento y como se desarrolla cada capítulo es una delicia. En Bolavip Gamer tuvimos la oportunidad de probarlo completo y acabamos completamente enganchados.

La jugabilidad sencilla se potencia por completo cuando encuentras un argumento poderoso. La necesidad de adentrarte en complejos rompecabezas para resolver casos judiciales que parecen imposibles. A eso, se le añade los interminables giros de historia. Absolutamente cautivador.

Dicho eso, pasemos a lo que sí podemos hablar y nos parece relevante describir en esta pequeña reseña.

1. Una interfaz mejorada… ¡Más sencilla y más intuitiva!

Ace of Attorney fue una serie de juegos de Capcom que se lanzó con la llegada de la Nintendo 3DS. El objetivo primordial era traer la nostalgia de aquel juego y exprimirlo, de la mejor manera, con la nueva gama de posibilidades que dan las consolas de la actual generación. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy llegó con esa apuesta y se nota de inmediato. Aunque pudo ser mejor, entendemos que había una esencia que no se podía perder. A nivel gráfico no hay mucho que exigir, pero sí estaba la expectativa de sostener y pulir algunos detalles que se podían lograr con el avance de la tecnología para los videojuegos.

2. ¿Qué vas a encontrar en Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy?

Como mencionamos anteriormente, estamos hablando de un juego que rescata la cuarta, quinta y sexta entrega de la saga Ace of Attorney. Un total de 16 casos a resolver en estas entregas. Además, en las últimas dos versiones ya vienen incluidos los capítulos que en su momento llegaron en formato DLC. Eso convierte a este título en la entrega más completa de la historia de Phoenix Wright, Apollo Justice y Athena Cykes.

3. Un juego que pega duro en el ego del hispanohablante

Es triste reconocerlo, pero quizá este es el punto más negativo de la entrega de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. El avance de la tecnología ha servido para acabar con muchas brechas en la sociedad, una de ellas es la barrera idiomática. Hoy en día, es prácticamente sencillo que dos personas de diferentes culturas se puedan comunicar y entender sin ningún tipo de problema. Hay herramientas para solucionarlo, pero cuando no se brindan es cuando llegan los problemas.

Aquí viene el error de Capcom con este juego. No tiene ni una sola gota de español. Para jugarlo, atendimos el título en inglés y pudimos disfrutarlo. Pero, ¿cómo lo hará una persona que no tenga un nivel básico en este idioma? La traducción es algo que se puede resolver fácil. Pero en el tratamiento de este juego, aún resulta difícil comprender cómo es que se olvidaron de la comunidad hispanohablante.

Cuándo y para qué plataformas llegará Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy