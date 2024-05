Minuto 68 en Londres. El cuarto árbitro del Tottenham vs. Manchester City levanta el tablero para anunciar un cambio en el equipo de Pep Guardiola. Sale Ederson, entra Stefan Ortega Moreno y el portero brasileño entra al banquillo mientras patea varias botellas a su alrededor. El entrenador de los skyblues explicó la sustitución del guardameta en una jornada que puede valer una Premier League este día domingo. El Etihad, a un paso de hacer historia.

“Ederson Moraes tenía una patada en el ojo, está hinchado, no puede ver bien…El médico vino a verme y me dijo que no podía ver bien y que tenía que ser reemplazado…Ederson no sufrió una conmoción cerebral, tenía un problema en el ojo”, explicaba Pep en una jornada donde sus hombres vencieron con un doblete de Erling Haaland para ponerse a 90 minutos del título de Premier League. El brasileño se fue más que enojado del césped del Tottenham Stadium, sin poder ser controlado por nadie y golpeando todo a su paso. Stefan Ortega Moreno terminaría siendo héroe.

¿Dónde se lesionó Ederson? Concretamente solo unos minutos antes en un choque ante Cristian Romero. El argentino impacto con su pierna derecha en la cara del brasileño para detener el partido por unos minutos y provocar el comentado cambio. La historia dio la razón a Guardiola cuando al minuto 85 y con solo 0-1 en el marcador, Ortega Moreno detuvo un mano a mano a Son Heung-Min que pudo comprometer de gran manera el título de Premier en los skyblues. Puede valer otra copa este domingo cuando los de Manchester reciban al West Ham.

“Ortega salvó el día, de lo contrario el Arsenal será campeón…Stefan hizo una atajada increíble. Él tiene este talento. En el uno contra uno es uno de los mejores porteros que he visto en mi vida…Es un portero tan confiable e increíble. El club tomó una decisión increíble al traerlo aquí”, los elogios de Guardiola a un arquero suplente en muchos casos y que con su parada evitó lo que hubiera sido un importante revés para los de Pep. El catalán evitó hacer comentarios sobre el show de Ederson tras lo ocurrido.

Guardiola y su cruce con Ederson en la victoria de Manchester City: IMAGO

Stefan Ortega Moreno fue el héroe. Incluso se vio a Guardiola tirarse al suelo mientras Son Heung-Min cabalgaba rumbo a la portería del City en un estadio del Tottenham donde incluso hubo quienes apoyaron al equipo de Manchester por su pelea ante Arsenal en la Premier League. Los skyblues necesitan un resultado más a favor para ser el primer equipo en ganar cuatro ediciones seguidas del torneo desde su refundación en la década de los 90. Nadie lo ha logrado desde entonces.

Haaland rompe la historia

La previa del choque era clara: Manchester City nunca había marcado por Premier en el nuevo estadio del Tottenham. Más 400 minutos en cuatro partidos y medio tuvieron que esperar los de Pep para conseguirlo. Primero un centro de Kevin De Bruyne al pie izquierdo de Erling y luego un penal por Haaland, el final de la racha Skyblue al norte de Londres. El noruego llega a 27 y apunta a quedarse con otra bota de oro del Reino Unido.

¿Cómo se juega la última fecha de la Premier?

Todo se va a realizar a horario unificado este domingo. Arsenal recibirá al Everton mientras espera por un paso en falso de Manchester City de local y contra West Ham. Jornada para el infarto en un torneo donde Liverpool ya está fuera de la carrera por el título y donde con la derrota de Tottenham, Aston Villa vuelve a la Champions League 40 años después.