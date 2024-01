Hay formas de volver al mercado y Ubisoft lo ha hecho a lo grande con la saga del Prince of Persia. Durante 2023, la desarrolladora se esforzó por estrenar buenos juegos y le apostó a la nostalgia. Lo vimos en Assassin’s Credd Mirage y no terminó de convencer, aunque fue un título sobresaliente. Aun así, se mantuvieron firmes con la idea y ahora sí les dio resultado. Apenas van 11 días del 2024 y ya hay un juego que seguro peleará por ser el ‘Game Of The Year’.

Ha llegado a nuestras manos el nuevo Prince Of Persia: The Lost Crown y tenemos que decir que es una maravilla. Por donde se le mire, por donde se le pruebe. Un poco más de 24 horas jugándolo y todavía nos cuesta encontrar aunque sea alguna pieza que sea floja, pero no la vemos por ningún lado. Y no solo eso: podemos decir con confianza que ha llegado un nuevo referente para los juegos estilo metroidvania.

A nuestro gusto, el último juego estilo metroidvania que valió la pena por su jugabilidad y la forma de ampliar este género había sido el ‘Hollow Knight‘. Sin embargo, este nuevo Prince of Persia llega para evolucionar y marcar un hito en el desarrollo de este formato de títulos de plataforma, acción y aventura.

1. La jugabilidad es exquisita en este Prince of Persia

Apenas comenzamos a probar el Prince of Persia: The Lost Crown se nos vino a la mente el popular ‘Hollow Knight’. La movilidad en la jugabilidad no solo es idéntica, sino que se siente diferente, innovadora, mejorada. Aunque el ‘metroidvania’ consiste en moverse de un lado para otro, de forma lateral, Ubisoft nos regala una nueva experiencia para este formato. La infinidad de movimientos en la exploración y el combate hacen que el juego se disfrute por horas. Te absorbe por completo, aunque debas estar de izquierda a derecha. Incluso moviéndote muchas veces sobre tus pasos.

2. Un mapa enorme… enorme de verdad y lleno de secretos

Si hay algo que da gusto en este Prince of Persia es pasearse por los mismos pasillos, una y otra vez, encontrando siempre algo diferente. La paciencia es clave y Ubisoft juega a la perfección con ese elemento para que el hipotético jugador le saque todo el provecho.

De izquierda a derecha, vamos a ir descubriendo un auténtico laberinto de mapa. Incluso con el paso de las horas, vas a ir descubriendo caminos que conectan para formar atajos y moverte con mayor velocidad.

Hay ‘puzzles’ que solo se irán resolviendo con el tiempo: puertas cerradas con llaves especiales, ‘parkoures’ especiales y una serie de misiones secundarias que te obligarán a estar atento al entorno. Llegará un punto donde el mapa se te hará tan grande que hasta da gusto recorrerlo por completo, una y otra vez. Superando a los enemigos que se regeneran sin parar.

3. Jefes finales super dignos y un ‘parry’ afinadísimo

Rescatarse el nuevo Prince Of Persia: The Lost Crown es un verdadero reto. para los amantes de este estilo de juegos, será un premio llegar al final. No es nada sencillo desenmarañar la historia, mucho menos derrotar a los enemigos que surgen durante el camino. Luego, vienen los enfrentamientos con los Jefes de cada zona. Ahí podrás quedarte una o dos horas intentando descifrar la danza de movimientos que tiene cada ‘Boss’, como si de un juego de ‘Souls’ se tratara.

El tema del combate es sencillo, pero entretenido. Entre mejor se entienden las dinámicas de lucha y combos, más fácil resultará. Luego, está la dinámica del ‘parry’ para defenderse e iniciar el contraataque. Este merece un capítulo aparte.

La dinámica del contraataque en Prince Of Persia: The Lost Crown es realmente admirable y digna de revisar. Aquí es donde pueden marcar un hito y volverse en un referente para los próximos títulos que vengan en estilo de plataforma. Cada enemigo tiene una dinámica y un tiempo diferente para bloquear. Cuando piensan que ya lo dominas, llega otro enemigo y te hace repensar por completo como afrontas la batalla.

4. El desarrollo de poderes y habilidades… un detalle hecho con amor

No vamos a entrar en detalle en este aspecto porque sería dañar la experiencia del juego y adelantar la historia. Lo que sí vale la pena para este análisis es darle el crédito que se merece Ubisoft por dedicarle el tiempo necesario a los detalles para que el juego fluya de una manera inesperada.

Y fluye porque las habilidades y poderes del personaje tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Desde la batalla hasta la resolución de rompecabezas y misiones secundarias. Además, van mejorando con el paso del juego y refuerzan el arco argumental de una historia que surge en medio de una paradoja espacio-temporal. Han creado una locura absoluta de juego, pero es una hecha con amor. Con dedicación y mucho cuidado al detalle.

Conclusión

Prince Of Persia: The Lost Crown es un juego que vale 100% la pena. Incluso si no eres amante a los juegos de metroidvania, este puede hacer que empieces a justar de este género. Se disfruta todo el tiempo y aunque pareciera repetitivo, tiene esa magia de no serlo, aunque nos movamos siempre lateralmente. Un juego que pasará a la historia y será referente en su género para próximos lanzamientos, incluso de otros desarrolladores.

La mejor manera de traer de vuelta una saga que parecía olvidada, pero que regresa por todo lo alto. Digno juego a tener en cuenta para el ‘Game of The Year’ de 2024.

Lo positivo

La jugabilidad es increíble. Se coloca en el Top 3 de los mejores juegos de su género.

Se coloca en el Top 3 de los mejores juegos de su género. El desarrollo de la historia es increíble que se apoya en la evolución del personaje y sus habilidades.

Tomó como referencia los mejores avances del ‘parry’ en videojuegos y creó una nueva experiencia en el sentido del contraataque y la lucha con los Jefes Finales.

y la lucha con los Jefes Finales. Está lleno de secretos en su mapa y tiene una enorme cantidad de mecánicas que se volverán referente para próximos juegos en su género.

en su género. Un título muy desafiante que no será nada sencillo de rescatar.

Puede enamorar a los jugadores que no son muy amantes de los metroidvanias.

Lo negativo

Quizá el único punto donde se ve flojo puede ser en el desarrollo gráfico y de arte. Algunos escenarios son imponentes, pero pudo ser más impecable para que se explotara las gráficas del ‘Next Gen’ en consolas y PC.

Nota de Bolavip Gamer: 9.8/10

*La reseña de Prince of Persia: The Lost Crown publicada en Bolavip Gamer fue realizada con un código entregado por Ubisoft. La prueba se hizo en consola PlayStation 5.