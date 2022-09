Cuando Jefferson Farfán arrancó la temporada este 2022 con Alianza Lima lesionado (mientras trabajaba con la Selección Peruana), generó algunos comentarios negativos entre los hinchas. Los cuales querían verlo pronto en las canchas, por la cantidad de dinero que cobraba. En teoría, por los diversos dichos al respecto, se le cataloga a 'La Foquita' como el jugador más valioso del plantel campeón 2021.

Pasaban los meses y siempre se repetía este aspecto de crítica, porque estaba percibiendo un ingreso económico sin tener minutos en cancha. Algunos al día de hoy lo bajaron del pedestal por ciertos comportamientos, como el mencionado, que no iban con la idea del club según precisan. Lo cierto es que el '10 de la calle' tiene contrato, y está en todo su derecho de cobrar en forma puntual.

Después de toda esta antesala, hace poco algunos datos de periodistas que coberturan Alianza Lima desde siempre, decían que Jefferson Farfán habría donado su sueldo para temas institucionales desde el mes de julio. Callando los comentarios en su contra, por lo que significó esto, un respiro ante tanto ruido. Sin embargo, un integrante del 'Fondo Blanquiazul', grupo acreedor mayoritario del cuadro 'victoriano', salió a dar su versión sobre el popular tema.

Fernando Farah, charló con 'Fútbol en América' y se mostró preocupado por el presente de Farfán. Además, como adelantamos, silenció los rumores cercanos a la economía del capitán elegido por el ahora ex entrenador, Carlos Bustos: "Una persona así debe irse por lo alto y estoy seguro de que Jefferson lo hará. Él es un trabajador del club y debe estar recibiendo su sueldo como todos".

Hablando un poco de fútbol, y en referencia clara al clásico del fútbol peruano, donde se le vio bastante mal al ex Schalke 04, mencionó el actual integrante del grupo encargado de ver temas legales internos: "A mí me hubiera gustado que Jefferson ingrese con un partido que estaríamos ganando, no me gusta que haya ingresado en un partido tan difícil para alguien que regresa a las canchas".

Para cerrar, agradeció todo lo que hace, e hizo en su momento Farfán para con Alianza Lima: "Así es, yo pienso que Jefferson le ha dado tanto al club, es el jugador que más dinero le ha dado al club. Le ha dado títulos, ha sido goleador. Es un ejemplo de lo que queremos en las divisiones menores, para que los chicos sean grandes y piensen ir a los mejores equipos del mundo. Después de dejar logros en el país y dejar dinero también". Con esto se cierra un mito, posiblemente, él siempre cobró completo.

