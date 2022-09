Nuevos aires hay en Alianza Lima, porque el cuadro íntimo dejó de contar con el entrenador argentino Carlos Bustos, quien salió del club tras la derrota ante Universitario en el clásico y el pobre empate ante Cantolao.

El cuadro blanquiazul ya tiene nuevo estratega, porque desde este martes se hará cargo del equipo de forma interina Guillermo Salas, quien deja se trabajo en las divisiones inferiores para estar con el cuadro de élite.

Acerca del arribo de Salas habló el ex arquero de Alianza Leao Butrón, quien en el programa A Presión le dio la bienvenida a Chicho, debido a que cree que lo hará de buena manera.

"Si tú tienes a 'Chicho' Salas y lo preparaste en menores de Alianza Lima y cada vez que ha tenido la oportunidad ha respondido. ¿Hasta cuándo? Ese 2020, Salas agarró y respondió", señaló el ex seleccionado nacional.

Luego, Butrón sin pelos en la lengua criticó el accionar del Fondo Blanquiazul, debido a que cree que deberían darle la opción a Salas de tomar el equipo de forma definitiva.

"Yo no creo esa vaina de que 'eres tan bueno que no te quiero quemar', no me la creo ni cag..., eso no existe", expresó.

Guillermo Salas toma a Alianza en una crisis de resultados, y espera volver a las victorias en el tramo final del Torneo de Clausura de la Liga 1.