El ex arquero habló de un caso que le tocó protagonizar a su hermano Jahir Butrón en Carlos Stein.

Un tema siempre delicado en todo el mundo es el del arreglo de partidos, y lamentablemente dicha situación está generando revuelo en la Liga 1, con el club Carlos Stein como protagonista.

Las informaciones dan cuenta que el club habría estado involucrado en amaño de partidos, con algunos jugadores involucrados, y el ex arquero de la selección peruana Leao Butrón aportó datos al hecho.

El ex golero de Alianza Lima, que ahora trabaja como comentarista, indicó en el programa A Presión que su hermano Jahir Butrón fue protagonista de este tipo de situaciones cuando dirigió a Stein.

"No quiero hacer una infidencia de mi hermano, pero hubo un partido en el que sacó a 4 o 5 jugadores y le dijo al presidente: ‘Yo no voy a poner estos futbolistas porque ya sé que esto puede pasar mañana (arreglo de apuestas deportivas), me han dicho desde adentro’", explicó Butrón.

Luego, el ex meta indicó que "es un tema complicado que no se puede lanzar y señalar porque no hay pruebas".

De esta manera el tema está sobre la mesa y es tarea de la Federación Peruana de Fútbol investigar las fuertes acusaciones que se lanzan sobre Carlos Stein.