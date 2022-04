Yordi Vílchez, defensor de Alianza Lima, ha sido uno de los jugadores 'blanquiazules' con rendimientos más altos en lo que va de la temporada 2022 de la Liga 1. Por esta razón, este miércoles fue entrevistado por un conocido medio radial, donde analizó su crecimiento como jugador, además del cambio táctico realizado por Carlos Bustos, que finalmente le dio resultado para golear por 4-1 a Universitario en el Clásico.

"Fue mi segundo Clásico, y me sentí mucho mejor, con más confianza, y con más partidos encima. Necesitábamos sumar de a tres para seguir escalando. La señal no entraba, el internet no agarraba bien, luego fui al doping y no pude ver el tema de la ducha, pero si lo dicen mis compañeros, seguramente eso pasó", dijo el defensor del club de La victoria sobre su rendimiento en el Clásico.

"Es un gran central, ha jugado un Mundial y para nosotros es motivante tenerlo porque, además, es un líder que ayuda mucho, habla, nos ubica y eso es importante", agregó Yordi Vílchez sobre la jerarquía de Christian Ramos en el club 'blanquiazul'.

Alianza Lima visitará este sábado 23 de abril a la Academia Cantolao, por la undécima jornada de la Liga 1. El encuentro empezará a las 3.30 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, así es como lo decidió la directiva del 'Delfín', puesto que el dinero de la taquilla por las entradas les significará un ingreso sustancial al club.