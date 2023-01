Andrés Andrade, flamante incorporación de Alianza Lima, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del cuadro blanquiazul. El Rifle tuvo esta mañana su primer entrenamiento y también declaró en conferencia de prensa.

En primer lugar, el habilidoso mediocampista colombiano se mostró agradecido por la confianza que depositó la directiva para que forme parte del plantel. Asimismo, mencionó los objetivos que tiene y resaltó la grandeza del club.

"Quiero agradecer a José Antonio Bellina, Federico Flores y a 'Chicho' por venir a este gran club. De Alianza Lima conozco que es el equipo más grande del Perú y no dudo que tenemos un gran equipo para trascender en la Copa Libertadores y lograr el tricampeonato. No hay que ponernos tímidos para decir las cosas como son y vayamos paso a paso", señaló el futbolista.

Adicionalmente, indicó: "Mi objetivo es ser campeón rápido de la liga para asegurar un cupo en la gran final del torneo peruano y luego dar un golpe de autoridad para pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Considero que pensar solo en ganar un partido en Copa no es una visión ganadora. Hay un plantel para pensar en cosas grandes".

Por otra parte, cuando le consultaron sobre su juego, el 'Rifle' dijo lo siguiente: "Me considero un líder dentro de la cancha, soy pasador, de buen remate y me gusta dejar en buena posición para que mis compañeros anoten. Puedo jugar de doble cinco, de '10' y de extremo. El 'profe' me dijo que quiere fútbol en la mitad del campo y haremos todo lo posible para que así sea".

Finalmente, el 'Rifle' cerró diciendo que lo recibieron de la mejor manera: "Realmente me han recibido muy bien y solo quiero ver cómo explota este domingo el estadio de Matute. Por su suerte tuve varias opciones en este mercado de pases, pero tenía la ambición de volver a salir de mi país para competir a nivel internacional. Me gustan los retos y este es un muy importante para mi carrera profesional".