Carlos Bustos está trabajando desde ya para la próxima temporada. El campeonato nacional queda atrás en Alianza Lima, porque su director técnico piensa en refuerzos de jerarquía. Estamos hablando de dos considerados frecuentes en Selección Peruana.

El entrenador del cuadro 'blanquiazul' ya viene planificando la plantilla para el 2022, por eso menciona a futbolistas de interés: "Christian Ramos y Raziel García son jugadores de categoría, claro. Cualquier jugador que llegue al equipo tendrá que tener buen nivel futbolístico, por supuesto que sí".

Eso en el aspecto de las posibles llegadas. Con respecto a las negociaciones de renovar a sus jugadores, 'el profe' Bustos dijo: "Del plantel del 2021 hay muchos jugadores que tienen contrato para continuar el siguiente año. Hay otros que vencieron contrato, pero queremos que se queden porque lo merecen".

Sobre el funcionamiento de su equipo para el siguiente año, no promete cambiar, pero sabe que deberán pulir detalles: "A mí me gusta tener plantel para jugar de diferentes maneras. No solo tendremos Liga 1, sino también Libertadores, así que uno tiene que preparar un equipo para diferentes esquemas. No me gusta encasillarme en una sola forma".