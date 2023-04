Pudiendo cerrar su carrera en clubes de manera intachable, el exdelantero peruano Claudio Pizarro reveló los motivos por los que no regresó a Perú para jugar por Alianza Lima. En charla con Luis Guadalupe en el programa 'La Fe del Cuto' del Diario Trome por YouTube, el 'Bombardero de los Andes' declaró sin filtro.

Precisando que sí existió la posibilidad de que juegue por Alianza Lima en los últimos años de su carrera, Claudio Pizarro habló más allá del aspecto deportivo. Recordando que se retiró en el Werder Bremen en la temporada 2019/2020 a los 40 años.

“Me puse a pensar (cuando surge la posibilidad de volver al equipo de La victoria) si es que iba a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer un papelón y no divertirme? No me dije, mejor no”, explicó Claudio Pizarro en la 'Fe del Cuto'.

Como se recuerda, Claudio Pizarro tuvo un rápido inicio en el fútbol peruano. Debutando en Deportivo Pesquero, el delantero estuvo en Alianza Lima y de ahí dio el salto al Viejo Continente. Rompiéndola en Werder Bremen y Bayern Múnich, también vistió los colores del Chelsea y Colonia.

Ganando la Champions League y estableciéndose como uno de los mejores jugadores peruanos a nivel clubes en Europa, el atacante marcó un precedente que pudo terminar con su regreso a Alianza Lima, aunque ahora sabemos por qué Claudio Pizarro decidió no volver.