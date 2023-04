El debate más intenso de YouTube por Alianza Lima: Mr. Peet vs Mauricio Loret de Mola

Emitiéndose la noche del último miércoles 5 de abril, el programa de YouTube, A Presión Radio, tuvo un montón de información para opinar. Hablando sobre los resultados de los cuadros peruanos en los torneos internacionales, la mesa dialogó sobre los marcadores que consiguieron Universitario de Deportes vs Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Sudamericana, Sporting Cristal vs Fluminense por Copa Libertadores y el gol de Paolo Guerrero en el Racing Club vs Ñublense por Copa Libertadores.

Tornándose intenso el intercambio de opiniones, el debate empezó a subir de tonos sobre el final del programa. Encontrándose posturas divididas, todo explotó cuando Mauricio Loret de Mola y Mr. Peet se enfrascaron en un cruce fuerte de palabras y de voz por Alianza Lima.

Empezando a leer los comentarios del público, Mauricio Loret de Mola planteó un tema que abrió el debate: "Te voy a decir lo siguiente, ojo: en defensa Sporting Cristal sufrió más que Alianza Lima. Lo que quieras, pero estamos hablando situaciones de riesgo. Así como rescatamos la labor de Carlos Zambrano o de Santiago García, entonces dime quién fue bueno en Sporting Cristal, hay una diferencia", pronunció sobre el minuto 59 del programa A Presión Radio.

Interviniendo en ese momento Carlos Galván, Julinho y Aldo Olcese, los tres coincidieron en que no había comparación por la calidad de delanteros que mostró Athletico Paranaense contra Alianza Lima y los que tuvo Fluminense ante Sporting Cristal.

Prolongándose la charla hasta la hora y cuatro minutos, Mr. Peet leyó el comentario del público y todo estalló: "El segundo equipo más goleador del fútbol brasileño es Fluminense", comentó Péter Arévalo. En ese instante Mauricio Loret de Mola refutó el argumento con el subcampeonato de Athletico Paranaense: "Ya, pero cuál llegó a la final de la Copa Libertadores. Hace cuánto no es campeón Fluminense. ¿Actualidad?. Athletico Paranaense es el subcampeón de la Copa Libertadores", respondió. Y para cerrar la intro del intenso debate, Mr. Peet volvió a responder con un tono elevado: "Bajo ese argumento, ¿FBC Melgar es el mismo que la temporada pasada? No, no es el mismo".

DEBATE EN A PRESIÓN SOBRE ALIANZA LIMA