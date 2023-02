Este domingo 19 de febrero se juega una edición más del Clásico del fútbol peruano, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, este último viene con unos ánimos enormes luego de derrotar al Sport Boys por 2-0 en su debut en el Torneo Apertura Liga 1 - 2023.

Debido a eso, es que uno de sus futbolistas más querido por la hinchada blanquiazul salió a hablar referente a este choque para Radio Ovación, dejando mensajes provocadores que a ningún fanático crema le gustará escuchar.

El futbolista mencionado es Ricardo Lagos, quien en las últimas temporadas se ha convertido en una pieza fundamental en la plantilla íntima, siendo titular indiscutible y ayudando para que los blanquiazules logren el bicampeonato.

"En el Monumental siempre me fue bien y espero que eso no cambie, aquí no es quién llegue bien o mal, clásicos son clásicos", precisó.



Recordemos que los victorianos se encuentran en semana de su aniversario de 122 años, por lo que el triunfo ante los merengues sería el regalo perfecto para ellos y toda su gente.

"La semana de clásico es muy bonita, se vive un gran ambiente con todo el equipo”, agregó el lateral.

Ricardo Lagos en el 2022, jugó un total de 37 encuentros con la casaquilla grone, logrando una anotación, en la goleada hecha hacia Carlos Stein por 5-2 en el estadio Alejandro Villanueva.





¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido Universitario vs. Alianza Lima se llevará a cabo este domingo 19 de febrero desde las 15.30 horas de Perú; lo único malo es que aún no se sabe con exactitud qué canal o plataforma de streaming transmitirá el clásico peruano. Sin embargo, apenas lo sepamos, Bolavip Perú lo dirá.