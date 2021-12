La historia de Gabriel Achilier y Alianza Lima no tendrá un final feliz. Al menos desde el lado del defensor ecuatoriano. Con 36 años, y toda una vida entregada a la selección de su país, el zaguero tendrá que buscar club para la temporada 2022, a pesar de contar con contrato vigente con el cuadro de La Victoria. Así lo hizo saber en una extensa entrevista con el diario El Comercio.

"Se está conversando. Estamos hablando para negociarlo, ya que al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes. Teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora", manifestó Gabriel Achilier.

Habiendo estado la última temporada en el Orense Sporting Club de la Serie A de Ecuador, el zaguero también comentó que no entiende el motivo por el que no desean contar con él y que nadie de la dirigencia le ha dado una explicación: "Pese a tener contrato, las chances ya no están. Por parte administrativa o de la dirigencia, no sé cuál sea la excusa o el argumento que ellos manejen. Yo me siento en óptimas condiciones, físicamente mejor que nunca, y con mucha hambre e ilusión, pero por algo se dan las cosas", manifestó Gabriel Achilier en declaraciones a El Comercio.

Dejando de lado el mal rato, el defensor Gabriel Achilier agradeció a Alianza Lima por haberle brindado la oportunidad: "Agradecido porque la gente de Alianza me dio la oportunidad de creer en mí, pese a que no pude llegar al club. Apostó en mí en un momento donde lo necesitaba", cerró Gabriel Achilier.