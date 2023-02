Gabriel Costa fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en el contundente triunfo en el clásico peruano. El mediocampista nacional anotó uno de los goles para el elenco de Guillermo Salas, que se llevó los tres puntos del Estadio Monumental.

Precisamente, el popular Gabi habló de lo que fue este encuentro ante los merengues. Según lo manifestado por el ex crack del Colo Colo, el equipo de Carlos Compagnucci careció de jerarquía de cara al arco rival.

"Ayer fue un lindo partido, Universitario jugó muy bien el fútbol. Lo que no tuvieron ellos lo tuvimos nosotros, que fue la jerarquía a la hora de convertir los goles", mencionó el mediocampista de 32 años.

Sin embargo, el jugador también se mostró enojado, pero no por el desempeño de su equipo, sino porque consideró que el arbitraje fue terrible. El malestar por parte de Gabriel Costa se originó luego de que no le hayan convalidado una anotación.

"Para mí personalmente fue lamentable el arbitraje, se notó mucho, fue muy evidente, dejó mucho que desear en un partido muy importante para el país y para el campeonato", mencióno de forma tajante.

Finalmente, cerró la nota diciendo: "En otra competencia ese gol me lo cobran, no es falta. El impulso cuando voy por la pelota es sin apoyarme y de ahí el golpe es normal porque él está de espaldas, no quiere saltar, me quiere cubrir, yo salto antes y justo le pego".