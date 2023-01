Jairo Concha es uno de los pilares de Alianza Lima. El mediocampista a lo largo de sus dos años en el equipo ha logrado destacarse como uno de los más importantes, siendo clave en los partidos y en el bicampeonato de los blanquiazules.

A raíz de esto, el futbolista ha sido recompensado por la institución íntima, ya que para esta temporada 2023, el ex Universidad San Martín va a portar el dorsal número '10' del equipo de La Victoria.

Sin embargo, esto no se concretaría puesto que el jugador es tentado por uno de los equipos más importantes del fútbol chileno. Según el portal Transfermarket, Huachipato quiere hacerse de los servicios del volante.

Es importante mencionar que el mediocampista peruano de 23 años, tiene un valor actual de 825 mil dólares. Este sería uno de los inconvenientes principales a la hora de que los chilenos presenten una oferta.

Hasta el momento, solo es un rumor; no obstante, no se descartaría la opción de que la escuadra negriazul vea la posibilidad de solicitar un préstamo a los victorianos. Situación difícil, pero no imposible. Veremos que sucede.